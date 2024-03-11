5 طرق للربح من تداول الذهب في الأسواق.. «مش سبائك وجنيهات بس»

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير وأسعار الذهب، إن مصطلح «تداول الذهب» يقصد به عملية شراء وبيع الذهب بهدف تحقيق الربح من تغير سعره.

وأضافت أن التداول على الذهب يكون من خلال شراء الذهب ثم بيعه في وقت لاحق بسعر أعلى، أو بيع الذهب ثم القيام بشرائه في وقت لاحق بسعر أقل.

ولفتت إلى أن تداولات الذهب تكون على مدار الساعة الأمر الذي يعني أن الأسعار قد تتغير في أي وقت، وذلك يمنح المستثمرين فرصة للربح من التغيرات في السعر.

طرق التداول على الذهب

وأوضحت أن هناك طرق معينة للتداول على الذهب أهمها التالي:

- شراء السبائك أو العملات والمشغولات الذهبية والاحتفاظ بها لفترة من الوقت حتى ارتفاع أسعارها ثم إعادة البيع.

- المضاربة على تغيرات سعر الذهب الفوري، وأسعار العقود الآجلة للذهب من خلال منصات التداول عبر الإنترنت العالمية، وهو نوع من المضاربات على تغير حركة السعر.

- التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب من خلال شراء أسهم هذه الصناديق دون الحاجة لامتلاك الذهب الفعلي، حيث تكون هذه الصناديق مدعومة بذهب حقيقي، ويتأثر سعرها بحركة الذهب العالمي.

- التداول على صناديق تعدين الذهب من خلال شراء أسهم هذه الصناديق التي تمتلك حصصًا في شركات التعدين والشركات العاملة في صناعة الذهب.

- التداول على أسهم شركات تعدين الذهب من خلال شراء أسهم شركات تعدين الذهب مباشرة، حيث تتأثر أسهم هذه الشركات بحركة الذهب في السوق العالمي.