ينتظر المهور موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم، بعد انتهاء الحلقة الثانية أمس على أحداث ساخنة بوفاة والدة محارب وإلغاء زفافه وإلقاء زوجته ناهد السباعي بنفسها من الشرفة.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم

مسلسل محارب يعرض أكثر من مرة يوميا قبل وبعد مدفع الإفطار، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل محارب طوال رمضان

- العرض الأول الساعة 9 مساءً على قناة CBC.

- الإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا.

- الإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا.

كما يعرض مسلسل محارب على شاشة سي بي سي دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً.

- الإعادة الأولى على الساعة 1:30 مساءً.

- الإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب الفنان حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، منة فضالي، نرمين الفقي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.