أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد في مهمة لإنقاذ الأرض: كفاية طاقة سلبية

«شمس وقمر ونجوم وكواكب ماشيين زي صفوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها واحنا بأفعالنا بنظلمها»، كلمات يشدو بها الفنان مصطفى قمر في تتر مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، لتعلن عن بدء حلقة جديدة ممتعة للأطفال، وتدور أحداث المسلسل حول كيفية توعية الأطفال بالقضايا المجتمعية المرتبطة بالبيئة، إذ يأخذ الصغار في رحلة ممتعة لتعليمهم كيفية الحفاظ على كوكب الأرض.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1

ناقشت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، قضية إنقاذ الأرض من الملوثات، وهو ما ظهر في كلمات التتر التي جاءت كالتالي: «نور من أرض طاهرة رامي فرحة زهرة، ومشاكل ظاهرة هتدمر كل الكون، والكوكب الحزين عاوزينه يكون سعيد دوري يا أرض لف يا كون إيد مع إيد يقدر ويكون، مين يقدر على الدنيا لوحده، هنعالج كل مشاكل الكون».

وجاءت الحلقة الأولى بعنوان «الوصول إلى كوكب الأرض»، ليظهر خلالها كائن فضائي يدعى «فرحة» من كوكب السعادة يريد أن يصل إلى الكوكب، لينشر الخير والعدل والجمال، ولكن ما إن دخل طبقة الغلاف الجوي حتى فقد الوعي، وذلك نتيجة الطاقة السلبية وممارسات البشر على مر العصور، ويقابل الأبطال نور وزهرة رجل فضاء يدعى «رامي» ليسألهم عن «فرحة».

نور والكوكب السعيد الحلقة 2

وحكى رجل الفضاء أنه أتى من المستقبل، ليبعد هو وأقرانه الطاقة السلبية والملوثات عن كوكب الأرض: «كنا باعتين فرحة لمحاربة الطاقة السلبية على الأرض، ولكنها فجأة اختفت ومش عارفين نحدد مكانها»، ليظلوا في رحلة بحث عنها تستمر حتى أحداث الحلقة الثانية، التي جاءت بعنوان «البحث عن فرحة»، وبالفعل عثروا عليها وعندما لمسها «نور» عادت إليها طاقتها، ليفسروا الأمر بأنها لم تتحمل الطاقة السلبية التي توجد داخل كوكب الأرض: «نور أول ما لمسها رجع لها وعيها، لأن جواه طاقة إيجابية كبيرة هي استمدتها منه».

الحفاظ على البيئة

ومع تتابع أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد، ينشر الأبطال الوعي للحفاظ على الكوكب من الدمار، بأسلحة العدل والخير والجمال التي تحملها «فرحة»، وهو ما لفت انتباه الكثير من الأمهات، وتساءلن عن كيفية تعليم أبنائهن هذه القيمة في الحفاظ على البيئة، وبحسب موقع «Environeur»، المختص في شؤون البيئة، يمكن تنشئة جيل واع بالحفاظ على كوكب الأرض، من خلال التالي:

على الآباء تعليم النشء التخلص من الفوضى والنفايات دومًا.

التوعية بالقضايا البيئية المختلفة، لتعريفه بخطورة التلوث على الأرض.

إثارة خيال الطفل من خلال بعض الألعاب التفاعلية معهم للحفاظ على البيئة، مثل زراعة بعض النباتات في المنزل أو مشاهدة الكرتون المرتبط بالبيئة.

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال البارزة والدسمة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.