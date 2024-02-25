طرح برومو مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد (فيديو)

كشفت منصة watch it عن البرومو الرسمي للمسلسل الكرتوني نور والكوكب السعيد، الذي سيُعرض في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

طرح برومو مسلسل نور والكوكب السعيد

حيث جاء برومو مسلسل نور والكوكب السعيد يكشف عن عددٍ كبيرٍ من الشخصيات التي سيتضمنها العمل وعلقت عليه قائلة: «4 أبطال في مواجهة خطر كبير بيهدد كوكبنا!».

يذكر أنّ منصة watch it ستشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2024، من بينها مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز، وألف ليلة وليلة لياسر جلال، وصيد العقارب لغادة عبد الرازق، وعتبات البهجة ليحيي الفخراني، والمعلم لمصطفى شعبان، ومليحة لدياب، وعدد كبير من الأعمال الدرامية.