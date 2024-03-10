كيف تغرز في طفلك ثقافة تقبل الآخر؟.. تابع مسلسل نور والكوكب السعيد

بمساحة واسعة واهتمام يمزج بين التوعية والقيم، يقدم مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد الكثير من النصائح للأطفال، إذ تدور أحداثه في إطار كيفية توعية الأطفال بالقضايا المجتمعية المختلفة، ويحمل في طياته الكثير من القيم، وعلى رأسها تقبل الآخرين، بوجبة دسمة ونصائح للأطفال يقدمها كوكبة من النجوم ضمن السباق الرمضاني 2024.

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد

يُعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على منصة «watch it» في موسم رمضان 2024، ويستعرض قيم توعية الأطفال، وأهمية توعيتهم بضرورة تقبل الآخرين، وتساءل العديد من الناس كيفية تعليم الطفل هذه الصفة، وهو ما أوضحته إيناس علي، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أن تقبل وجود الآخر يجعل الإنسان يعيش بشكل صحي ولا تتأثر حياته.

قيمة تقبل الآخرين

ولغرس قواعد السلوك في الأبناء، ومساعدتهم على تقبل الآخرين، أكدت أن ذلك من خلال عدة أساليب، وهي:

كن مثالًا حقيقيًا وقدوة لطفلك.

علمه أهمية تقبل الآخر حتى في الاختلاف.

اتخذ موقف المدافع عنه في حال تعرضه للهجوم من شخص آخر: «لو حد هاجم ابنك أو متقبلش رأيه لازم تقف مع ابنك وتفهمه أنها صفة سيئة وأنه ميزعلش بس ميعملش كده مع الناس».

لقنه درس أن إبداء الرأي يمكن أن يحدث دون صراخ أو عنف.

افتح نقاشًا مع طفلك اجعله يعبر عن رأيه وإحساسه الشخصي.

السماح للطفل برؤية الأفلام والمسلسلات لتعريف الأطفال بالثقافات الأخرى، مما يتيح له التعلم وتقبل الآخرين، إذ أنه بابًا جديدًا للتعلم والتعرف على ثقافة الغير.

التربية السليمة

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أهمية التحدث دومًا مع الطفل للتمهيد والتقبل، قائلة «تعلم الطفل تقبل الآخرين، هيأثر بشكل إيجابي على ثقته بنفسه وشعوره بالفخر، لأنه قادر يسمع ويتقبل الناس، لأن بهذه هيكون قادر على التعامل بشكل طبيعي وواثق في المستقبل».