مسلسل حق عرب الحلقة 2.. لزمات جديدة لـ أحمد العوضي

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 2 بطولة أحمد العوضي، الذي يعرض على شاشة قناتي ON Drama، وON، تطورا في الأحداث وظهور شخصيات جديدة من بينها كارولين عزمي ابنة المعلم عبد ربه، ووليد فواز في شخصية رباح.

وتضمن مسلسل حق عرب الحلقة 2 للفنان أحمد العوضي، ظهور لزمات جديدة له، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير من بينها «الموت في الكترة سترة»، وذلك حينما وقع في شجار مع من سرق منه 150 ألف جنيه، ولكنه تفاجأ بتجمع كبير من أهالي المنطقة يريدون قتله، فرد عليهم بتلك اللزمة.

لزمات جديدة لـ أحمد العوضي في الحلقة 2 من مسلسل حق عرب

وجاءت اللزمة الثانية خلال الحلقة 2 من مسلسل حق عرب في نهاية الحلقة بعد قدرته في السيطرة على عربة شحن محملة بالأخشاب ملك تجار الجياشين، وهم الخصم المنافس له وللمعلم عبدربه خلال الأحداث، وعندما تمكن منهم رد عليهم قائلاً: «العربية دي تلزمني وتشكر منحرمش».

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي حول صراعات عرب السويركي، الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، من خلال تجارة الأخشاب ورغبته في الاستقلال بتجارته فيدخل في مشكلات مع كبار السوق من التجار، ويعيش قصة حب خلال الأحداث.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء عامر، دينا فؤاد، احمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.