تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل حق عرب مؤشرات البحث، إذ حازت على إعجاب الكثيرين، لذا يتطلع عدد كبير من الجمهور إلى معرفة موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON Drama

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON Drama اليوم، في الساعة 9:00 مساءً، بينما تأتي الاعادة الأولي فى الساعة 12:00 ظهرًا، والإعادة الثانية فى الساعة 3:00 عصرًا.

وتعرض قناة ON العامة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

وتدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية عرب السويركي، والتي يجسدها الفنان أحمد العوضي، ويدخل فى العديد من الصراعات والمشكلات منها ما يتعلق بعمله فى تجارة الأخشاب، والبعض الآخر يتعلق بالثأر ممن قتل والده.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، أحمد صيام، وفاء مكي، وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق.