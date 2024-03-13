حقق مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي ردود أفعال قوية مع عرض أولى حلقاته، ويتطلع الجمهور إلى معرفة موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

ويأتي موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، فى تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، أما الاعادة الثانية فتأتي في الساعة 11:00 صباحًا، مع تزامن عرض حلقات المسلسل على منصة Watch it.

ملخص الحلقة الثانية مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، تصاعد في الأحداث بعدما تمكن أحمد العوضي من النجاة من الموت، وازادت ثقته لدى المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، خاصة مع نشاط تجارته في الأخشاب وتوسع صفقاته.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، محمد أحمد ماهر، وآخرين من انتاج سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.