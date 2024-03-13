مسلسل حق عرب الحلقة 3.. أحمد العوضي يثأر من قاتل والده

تمكنت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON من تحقيق ردود أفعال قوية، والتي شهدت أحداث مشوقه، وظهور لأول مرة لشخصية رباح والذي يجسده الفنان وليد فواز، ويحاول الانتقام من شخصية عرب سويركي ويجسدها الفنان أحمد العوضي.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب

وتناولت أحداث الحلقة الثانية مسلسل حق عرب، وضع عرب السويركي في اختبار من أجل الوفاء للمعلم عبد ربه، والذي يجسده الفنان رياض الخولي، أو خيانته وقتله وأن يثأر من والده مقابل مبلغ كبير من المال، خاصة أنه تسبب في وفاته، ما تحثه عليه والدته ماجدة والتى تجسدها الفنانة سلوي عثمان، بأن يترك العمل معه ويأخذ بثأر والده، فهل سيفعلها عرب السويركي فى الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.

أبطال مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي أكشن رومانسي داخل منطقة الدرب الأحمر والمغربلين، إذ يعيش عرب السويركي ويعمل في تجارة الأخشاب ويواجه العديد من الصراعات، مع كبار السوق في تجارة الأخشاب، ويشهد العمل العديد من مشاهد الأكشن التي قام أحمد العوضي بتنفيذها.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، كارولين عزمى واخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتاليف محمود حمدان.