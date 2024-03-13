مسلسل حق عرب الحلقة 3.. أحمد العوضي يدخل في صراع مع وليد فواز

نجاح كبير وردود أفعال قوية حققها مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، منذ انطلاق عرضه على شاشة قناة ON، والذي جعل الجمهور يبحث عن تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 3، وما تشهده من أحداث جديدة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة الثانية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3

وتوقع الجمهور في مسلسل حق عرب الحلقة 3، أن تشهد صراعا بين وليد فواز والذي يجسد شخصية رباح، مع عرب السويركي والذي يقدم دوره الفنان أحمد العوضي، بعد ظهور رباح في الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب وهو يكمن الشر داخله تجاه عرب السويركي ويريد الانتقام منه، وذهب إلى حبيبته حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد وحاول مضايقتها ولكنه فشل.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل حق عرب

كما شهدت الحلقة 2 من مسلسل حق عرب، الظهور الأول لشخصية أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، وتعمل مرشدة سياحية وتلجأ إلى عرب السويركي من أجل مساعدتها بعد تعطل سيارتها في الطريق، ويمازحها عند الاهرامات قائلاً: «أبو الهول مالوش مناخير ولا حد طيرهاله».

أبطال مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، كارولين عزمي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، احمد صيام، رياض الخولي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي، وتعرض منصة Watch it الحلقات تزامنًا مع عرضها على شاشة قناتي ON وON Drama.