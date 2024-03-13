الجمعية الفلكية بجدة يكشف عن ظاهرة فلكية تتعلق بهلال رمضان

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تتعلق بهلال شهر رمضان، تتمثل في رصد بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل، في منظر جميل يمكن رؤيته بالعين المجردة.

قمر شهر رمضان 2024

وقالت الجمعية وفقا لتقرير صادر عنه، إن القمر والمشترى سوف يصلان للحظة الاقتران عند الساعة 9:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيفصل بينهما 4.71 درجة فقط، لافتة إلى أن وجود القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 367,667 كيلومتر فقط، في حين أن المشتري يبعد أكثر من 883 مليون كيلومتر.

كوكب المشترى.. نقطة بيضاء ساطعة في السماء اليوم

وذكر التقرير أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للرصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم «أقمار غاليلو»، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأشار التقرير إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت اليوم التالي سيلاحظ أنه قد ابتعد عن كوكب المشتري وهبط نحو الأفق الشرقي وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.