مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة أحمد زاهر على CBC

يشهد مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد على شبكة CBC أحداث مثيرة، بعد أن قرر محارب عدم التفريط في دم أمه التي قتلت غدرا على يد أحد الشباب الأغنياء، وتزداد الأحداث سرعة بعد رفض محارب الحصول على الدية بقيمة 10 ملايين جنيه التي حاول أن يعرضها عليه أحمد زاهر، ليتحداه محارب بأنه لن يتنازل عن دم أمه مقابل كنوز الدنيا.

مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة أحمد زاهر على شبكة CBC

مسلسل محارب الحلقة 3 بطولة أحمد زاهر والمعروض على شبكة CBC يشارك فيه عدد كبير من النجوم حسن الرداد ، عفاف شعيب، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، منة فضالي، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

موعيد عرض مسلسل محارب على شبكة CBC

- مسلسل محارب بطولة ناهد السباعي العرض الأول الساعة 9 مساءً على قناة CBC.

- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد الإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا CBC.

- مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر الإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا CBC.

موعيد عرض مسلسل محارب على شبكة CBC دراما

- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد الحلقة 3 الساعة 10:30 مساءً.

- مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر الحلقة 3 الإعادة الأولى على الساعة 1:30 مساءً.

- مسلسل محارب بطولة ناهد السباعي الحلقة 3 الإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي .