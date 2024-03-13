مسلسل سر إلهي الحلقة 3.. «نصرة» مهددة بالسجن بعد الشهادة الزور

ينتظر الجمهور ماذا سيحدث في مسلسل سر إلهي الحلقة 3، وما سيحدث في مصير الفنانة روجينا التي تجسد شخصية نصرة، بعد شهادة أشقائها ضدها في الحلقة الثانية واتهامها بقتل هارون الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير.

وشهد أشقاء نصرة عليها في النيابة بضربها لهارون ضرب أفضى إلى الموت، لذا من المتوقع إحالة روجينا إلى المحكمة للحكم عليها في أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 3 المقرر عرضها اليوم.

مسلسل سر إلهي الحلقة 3

وسيتم عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتكون الإعادة الأولى للمسلسل على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 6:30 صباحًا، أما الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة 11:30 ظهرًا.

مسلسل سر إلهي الحلقة 2

شهدت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 2 محاولات «شاهيناز» التي تجسد دورها مي سليم وزوجها «سراج» مراد مكرم، بإخفاء الجريمة عن شقيقها «بدر» الذي قتل أبيه هارون، ويعرضون على نصرة الأموال والأملاك مقابل تغيير شهادتها لذا اتجهوا لأشقائها لإقناعهم بالشهادة الزور عليها بأنّها من قتلت هارون.