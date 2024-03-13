أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة أحمد بدير ومراد مكرم.. تعرض على CBC

جريمة بشعة أقدم عليها مراد مكرم «سراج» ضمن أحداث الحلقة 2 من مسلسل سر إلهي، إذ حاول ضرب والده هارون، والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير حتى الموت، ما سبب صدمة كبيرة لـ«نصرة» الذي تقدم دورها الفنانة صابرين، وتتوالى المفاجآت الليلة ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة أحمد بدير ومراد مكرم على CBC.

تفاصيل مسلسل سر إلهي الحلقة 3

وانتهت الحلقة الثانية من المسلسل بمحاولات من شاهيناز التي تجسد دورها مي سيلم، وسراج يجسد دوره مراد مكرم في محاولة إخفاء جريمة قتل هارون، لإثبات أنه مات قضاء وقدر، إلا أن نصرة والتي تجسد دروها روجينا، والشاهدة على جريمة القتل رفضت ذلك، ما سيعرضه للكثير من الأزمات التي تبدأ الليلة من مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة أحمد بدير ومراد مكرم على CBC.

موعد عرض مسلسل سر إلهي في رمضان

يعرض مسلسل سر إلهي المكون من 15 حلقة يوميا ضمن خريطة شبكة cbc في النصف الأول من شهر رمضان، يوميا في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ثم يعاد الساعة 6:30 صباحًا، وإعادة أخرى الساعة 11:30 ظهرًا.