مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا.. يعرض حصريا على CBC

يرغب الجمهور في معرفة الأحداث الأخيرة في مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا، الذي يعرض حصريا على قنوات cbc في أكثر من موعد مختلف على مداراليوم على CBC العامة أو CBC دراما.

مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا

لمحبي الإثارة والتشويق، يشهد العرض الثاني اليوم من مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا ومراد مكرم، الذي يُعاد اليوم في مواعيد مختلفة قبل مدفع الإفطار الكثير من الأحداث.

ويُعاد عرض مسلسل سر إلهي مرتين يوميا، الأولى على قناة CBC في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي بعد الأفطار

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر الهي على cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهو بطولة منير مكرم، روجينا، رنا رئيس، أحمد بدير، صلاح عبد الله.