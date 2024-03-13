مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا.. يعرض حصريا على CBC
كتب:
انتصار الغيطانى
12:14 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا
يرغب الجمهور في معرفة الأحداث الأخيرة في مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا، الذي يعرض حصريا على قنوات cbc في أكثر من موعد مختلف على مداراليوم على CBC العامة أو CBC دراما.
مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا
لمحبي الإثارة والتشويق، يشهد العرض الثاني اليوم من مسلسل سر إلهي الحلقة 2 بطولة روجينا ومراد مكرم، الذي يُعاد اليوم في مواعيد مختلفة قبل مدفع الإفطار الكثير من الأحداث.
ويُعاد عرض مسلسل سر إلهي مرتين يوميا، الأولى على قناة CBC في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.
موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي بعد الأفطار
موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر الهي على cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهو بطولة منير مكرم، روجينا، رنا رئيس، أحمد بدير، صلاح عبد الله.