موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

يرغب عدد كبير من الجمهور في معرفة موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، والذي يعرض على شبكة قنوات cbc، ثلاث مرات يوميا، ويعاد عرضه في مواعيد مختلفة على قناة cbc دراما.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر الهي

يختلف موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر الهي، الذى يعرض ضمن الخريطة الخاصة بشبكة cbc فى النصف الأول من شهر رمضان، حيث يتم العرض الأول فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى له تتم الساعة 6:30 صباحًا، أما الإعادة الثانية فتتم الساعة 11:30 ظهرًا.

احداث الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي

أحداث مثيرة وسريعة شهدتها احداث الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي، تبدأ الأحداث بوفاة «هارون» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، وذلك بعد اعتداء ابنه عليه داخل دار المسنين المقيم به، وتشهد الأحداث محاولات «شاهيناز» التي تجسد دورها مي سليم وزوجها «سراج» مراد مكرم، لإخفاء الجريمة،وقناع «نصرة» روجينا، بتغيير شهادتها لجريمة القتل.

نجوم مسلسل سر إلهي

مسلسل سر الهي، يقوم ببطولة كلا من روجينا، رنا رئيس، أحمد مجدي، أحمد بدير، صلاج عبد الله