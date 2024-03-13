يهتم متابعو الدراما المصرية الرمضانية بمعرفة موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3، حيث أعلنت قناة سي بي سي عرض أحداث المسلسل يوميا 3 مرات في مواعيد مختلفة.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3 على قناة سي بي سي اليوم والتي ينتظر فيها الجمهور أحداثا ساخنة بعد اتهام نصرة التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا بقتل أحمد بدير الذي يجسد شخصية هارون أو عمو جميل كما كان يطلق عليه في دار المسنين.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3

يأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3 في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتكون الإعادة الأولى له في تمام الساعة 6:30 صباحًا، أما الإعادة الثانية فتتم الساعة 11:30 ظهرًا.

مسلسل سر إلهي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي، وفاة «هارون» بعد اعتداء ابنه «بدر» عليه داخل دار المسنين المقيم به، وتشهد الأحداث محاولات «شاهيناز» التي تجسد دورها مي سليم وزوجها «سراج» مراد مكرم، بإخفاء الجريمة عن شقيقها «بدر» ويعرضون على نصرة الأموال والأملاك مقابل تغيير شهادتها لكنها ترفض.

تتجه شاهيناز وزوجها لأشقاء نصرة لإقناعهم بالشهادة الزور عليها بأنّها من قتلت هارون مقابل الحصول على الأموال وتحقيق أحلامهم.