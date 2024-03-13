«الإفتاء» توضح حكم السواك للصائم.. هل يفطر؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال ما حكم السواك للصائم؟ وهل يفطر؟ مشيرا إلى أنّه يجوز للصائم استخدام السواك في نهار رمضان إلى وقت الزوال أي قبل الظهر بربع ساعة، عند الإمام الشافعي، موضحًا أنّ البعض قال إنّه يجوز استخدامه طوال الوقت شريطة ألا يدخل شيء إلى جوف الصائم.

أمين الفتوى: يجوز استخدام السواك في نهار رمضان

وتابع أمين الفتوى فيما يتعلق بحكم السواك للصائم في رمضان بأنّ ما ينطبق على السواك ينطبق على معجون الأسنان وعلى المضمة وأن المهم عدم وصول شيء إلى الجوف، مضيفًا أنّ استخدام السواك من المستحبات، ويجوز استخدامه في نهار رمضان لكن دون مبالغة.

ما حكم استخدام السواك في نهار رمضان

وفي السياق نفس، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يتعلق بـ« حكم السواك للصائم»، أنّه يجوز استخدام الشخص الصائم للسواك في رمضان لتنظيف الفم والأسنان واللسان، مشيرة إلى أنّ الصائم إن كان يتعامل مع الناس فإنّ الأَفضل له أن يُغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.