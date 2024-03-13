يتابع قطاع كبير من جماهير الفنان حسن الرداد مسلسله الرمضاني 2024، ونستعرض في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 3، وفقا لخريطة عرض المسلسلات المعلنة عبر قنوات CBC دراما.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 3

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 3 في تمام الساعة 10:30 مساءً، والمرة الثانية الساعة 1:30 صباحا، والثالثة 9 صباح اليوم التالي.

أحداث الحلقة الثانية من محارب

وبعد وفاة عفاف شعيب في مسلسل محارب، وفي ظل الصدمة الشديدة التي تعرض لها محارب بخبر وفاة أمه بعد أن دهستها إحدى السيارات، وخلال تقبل محارب العزاء، يفاجأ بأحد الأشخاص «أحمد زاهر» الذي يعرض عليه رشوة مالية بدأت من 100 ألف جنيه ووصلت لـ10 ملايين جنيه للتنازل عن دم أمه، إلا أنه يرفض بشدة ويقرر الدخول في معركة مع أسرة الشاب الغني الذي دهس أمه بسيارته، والحصول على حق والداته بالقانون، إلا أن المفاجأت ستحدث الليلة في أحداث المسلسل ما يجعله يغير جميع خططه.