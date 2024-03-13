الشيخ أحمد تركي: علي جمعة يعمل على تجديد الخطاب الديني

أكد الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، ومدير تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف والداعية الإسلامي، أن فكرة برنامج نور الدين للشيخ علي جمعة عظيمة، لافتا إلى أهمية التفاعل بشكل مباشر مع الأطفال والشباب، وأهيمة تجديد الخطاب الديني الوسطي.

وقال الداعية الإسلامي، في تصريح لـ«الوطن» إن الدكتور علي جمعة لديه من العلم والمعرفة ما يؤهله للخوض في الأمور الشائكة، مشيرا إلى أهيمة التطرق إليها في الوقت الحالي للرد على الأفكار المغلوطة التي تدور في عقول الأطفال والشباب بالعلم والحكمة والدين، لافتا إلى أهمية الأسئلة التي تطرق لها الدكتور علي جمعة خلال برنامج نور الدين.

وأضاف الشيخ أحمد تركي، أن الدكتور علي جمعة لديه دراية علمية وفقهية وثقافة واسعة في شتى مجالات، لافتا إلى أنه إذ لم يكن هناك نقاش في مثل هذه الأمور الشائكة مع أولادنا، فسيلجأ الأبناء إلى الاستماع إليها من جهات أخرى، لذلك فطرحها يقطع الطريق على المزايدين.