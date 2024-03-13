الداعية خالد الجمل: علي جمعة فتح الباب للحراك الدعوي الفقهي المطلوب لهذا الجيل

أكد الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي، خطيب بوزارة الأوقاف، أن برنامج الدكتور علي جمعة «نور الدين» يتناول الأسئلة الشائكة التي يسألها بعض الشباب والأطفال، وهي فرصة للحراك الدعوي الفقهي المطلوب لهذا الجيل.

وقال خطيب الأوقاف، في تصريح لـ«الوطن» إن الدكتور على جمعة، ألقى حجرا في الماء الراكد، وحرك ساكنا، فالمشاهدين اعتادوا في رمضان على برامج لها علاقة بالدعاء والوعظ، مضيفاً: «لكن أن يأتي هذا الشهر الكريم ببرنامج كهذا الحقيقة هو هدية للناس جميعا عامة».

وأضاف الداعية، أن القضايا التي فتحها برنامج الدكتور علي جمعة مهمة ولابد من التطرق لها، مؤكدا أن الدكتور علي جمعة له من العلم والقدرة العلمية ما يؤهله ليقتحم مثل هذه الاسئلة، وهو يعرف جيدا كيف يجيب على هذه الاسئلة وله الدراية الفقهية والعلمية بها، موضحا أن الدكتور علي جمعة تولى إفتاء مصر لسنوات عديدة وكان على قمة دار الإفتاء المصرية كمفتي للديار المصرية.

وأشار إلى أن برنامج نور الدين، بداية لطريق طويل يسلكه الشيوخ والدعاة، لطرق هذه الأبواب التي لم يطرقها أحد من قبل، بعلم من خلال الدليل الصحيح والقول الصريح.