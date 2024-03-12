تفاصيل حفل ياسين التهامي ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تفاصيل حفل الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني وفرقته، ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية، حيث يقام الحفل الخميس 28 مارس الجاري.

ويبدأ الحفل الساعة التاسعة والنصف مساء، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل، على المسرح المكشوف بساحة دار الأوبرا، ويبلغ سعر تذكرة حفل ياسين التهامي 160 جنيها لجميع المقاعد.

رابط حجز تذاكر حفل ياسين التهامي

- يمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيا من هــنـا، مع التأكيد على أنه غير مسموح بالجلوس في غير المقعد الذي تم حجز تذكرته، كما يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ويمنع التصوير.

22 أمسية فنية في الأوبرا خلال رمضان

في سياق متصل، تُنظم دار الأوبرا المصرية، مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان الجاري.

ويضم برنامج الأوبرا في رمضان 22 أمسية فنية تشمل عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني بالأوبرا.