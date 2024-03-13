علي جمعة: 80% من المتزوجين عن حب ينفصلون لهذا السببب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن 80% من المتزوجين عن حب انفصلوا عن بعضهم ولم يستكملوا حياتهم لأنّ كل طرف كان يعطي بمقابل، قائلا: «كل واحد وهو ييحب وبيدي بيطلب مقابل، فين المقابل، هتديني إيه؟ دا أنا ضحيت بحياتي علشانك، دا أنا وافقت عليك وأهلي ماكانوش موافقين، دا أنت لحكم كتافك من خيرنا، وكذلك الزوج رد فعله».

تابع الدكتور علي جمعة في برنامجه الرمضاني «نور الدين» على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، بأنّ كثرة تبادل الكلمات التي تحمل الكثير من اللوم، تحمل كل منهما الآخر ما لا يطيق فتنتهي تلك الحياة.

برنامج «نور الدين»، الذي يعرض على قناة الناس، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

مواعيد عرض برنامج نور الدين على القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.

قناة الناس

العرض الأول: 9 ونصف مساءً.