انخفاض أسعار 18 سلعة أساسية خلال ثالث أيام رمضان.. أبرزها «الزيت»

تراجعت أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في المجمعات الاستهلاكية والأسواق التجارية، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية والمنتجات التي تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق المحلية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية والأساسية

تراجع سعر الفول المعبأ ليسجل سعره من 34.5 إلى 67.92 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ 1.94 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ يتراوح بين 19.24 جنيه إلى 31.57 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ44 قرشا في الكيلوجرام.

وصل سعر عبوة الزيت عباد الشمس أصناف متنوعة الـ1 لتر بحوالي 56.89 إلى 119.65جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ5.5 جنيه.

سجل سعر كيس السكر اليوم في الأسواق حوالي 27 جنيه في الأسواق.

جاء سعر كيلو المكرونة السائبة في الأسواق من 21.39 إلى 32.59 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ77 قرشا في الكيلوجرام.

سجل سعر كيلو الشاي نحو 247.53 جنيه، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 33 قرشا في الكيلو الواحد.

بلغت سعر كرتونة البيض البلدي نحو 164.72 جنيه في الأسواق.

سجل سعر الفول المعبأ المجروش حوالي 57 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 1.95 جنيه اليوم في الأسواق والمحال التجارية.

جاء سعر عبوة زيت الذرة أصناف متنوعة الـ1 لتر بحوالي 121.42جنيه، بنسبة انخفاض سجلت 2.34 جنيه حسب المنطقة المباع فيها والنوع.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم حوالي 169 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

تراجع أسعار اللحوم

شهد سعر كيلو اللحم الطازج تراجعا بنحو 6 جنيه ت، مع الاقبال الشديد على الشراء، ليسجل 373 جنيه مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 379 جنيه، حيث تعد اللحوم هي الوجبة الرئيسية للسفرة الرمضانية

تراجع أسعار الألبان ومنتجاتها

تراجع سعر الجبن الأبيض حتي وصل لـ139.58 جنيه في الكيلو، بنسبة انخفاض تصل لـ1.44 جنيه في الأسواق، بحسب النوع والمنطقة المباع فيها.

تراجع في سعر الجبن الرومي حيث سجل متوسط سعر الكيلو بحوالي 256.71 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت 1.18 جنيه في الكيلو.

تراجع في سعر المسلى البلدي ليسجل نحو 296.32 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 12.73 جنيه في الأسواق للمستهلك.

تراجع في سعر المسلى الصناعي ليسجل نحو 103.8 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.58 جنيه في الأسواق للمستهلك.

انخفض سعر اللبن المجفف ليصل نحو 114.76 جنيه للكيلو، بنسة تراجع سجلت حوالي 5.51 جنيه في الأسواق للمستهلك.

تراجع كبير في سعر الجبنة الشيدر وسجلت 238.27 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت 25.35 جنيه في سعر الـ1 كجم.