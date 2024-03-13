تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالأسواق.. الانخفاضات تتوالى

مع بداية شهر رمضان، شهدت الأسواق تراجعًا كبيرًا في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، وفقا لآخر تحديثات لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

بالنسبة للخضراوات، شهدت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل انخفاضًا طفيفًا، إذ بلغ سعر كيلو الطماطم للمستهلكين حوالي 8.54 جنيه، بينما سجل سعر كيلو البطاطس حوالي 13.57 جنيه، والبصل نحو حوالي 25.34 جنيه، والفلفل الحامي نحو 17.48 جنيه، والفاصوليا الخضراء 30.24 جنيه.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم

وفيما يتعلق باللحوم، شهد سعر كيلو اللحم الطازج تراجعًا بحوالي 6 جنيهات، إذ انخفض إلى 373 جنيهًا مقارنة بسعره في اليوم السابق الذي بلغ 379 جنيهًا.

وتلك الانخفاضات البارزة في أسعار السمك، والخضراوات، واللحوم تعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات المعنية، لتوفير الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين خلال شهر رمضان.