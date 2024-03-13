علي جمعة: الاختلاط بين الولاد والبنات في المدارس ليس حراما

توجه طالب بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، قائلا: «الاختلاط بين الولد والبنت عادي، بس ليه منشأة زي الأزهر أو جامعة الأزهر، ابتداء من المرحلة الإعدادية يبتدي الفصل بين الولاد والبنات، ليه بيعملوا كده بما أن الاختلاط عادي؟».

الفصل بين الولاد والبنات بناء على طلبات الأهالي

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني «نور الدين»، المذاع على فضائية الأولى المصرية، في حلقته الثالثة اليوم الأربعاء: «الفصل بين الولاد والبنات بناء على طلبات الأهالي، لافتا إلى أن هناك ثقافة موروثة عند الأهالي وراء هذه الطلبات، لكن بما أن هناك عفاف في العلاقات يبقى عادي».

برنامج «نور الدين»، الذى يعرض على فضائية الأولى المصرية، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

مواعيد عرض برنامج نور الدين

القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.

قناة الناس

العرض الأول: 9 ونصف مساءً.