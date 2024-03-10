أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن مواعيد الجامعات في رمضان 2024 تبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً لكل العاملين بالكليات المختلفة، وذلك خلال الشهر الكريم، منوهة بأنه تم التأكيد على تعديل جدول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية خلال الشهر الكريم، وضرورة أن تنتهي كل المحاضرات قبل موعد الإفطار بساعتين على الأقل.

مواعيد الجامعات في رمضان 2024

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد الجامعات في رمضان 2024 يتم العمل بها خلال الشهر الكريم فقط، على أن يتم العمل بالمواعيد الطبيعية بعد انتهاء موعد إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الدراسة خلال شهر رمضان منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وإن هناك التزاما تاما بكل الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أعلنت دار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024 وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال الكريم بعدد من المراصد الشرعية والفلكية.