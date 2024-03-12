مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. يستعرض ظاهرة الغش بين طلاب الجامعات

يعمل الفنان محمد ثروت والذي يجسد شخصية سعد زوج نصرة، في مسلسل سر إلهي سائق ميكروباص، ويدمن شرب المخدرات وهو ما يجعله في مشاكل دائمة مع زوجته.

وظهرت روجينا التي تجسد شخصية نصر في مسلسل سر إلهي الحلقة 1 وهي تتحمل عبء أشقائها، وساعدت رقية في مصاريف جامعتها.

كما ألقى العمل الضوء على ظاهرة الغش بطريقة جديدة بين طلاب الجامعات، إذ ظهرت رقية وهي تشتري تصميمات هندسية من طلاب لتقديمها لكي تجتاز الاختبارات، وتمّ كشف هذا الأمر بطريقة ذكية من قبل أستاذ الجامعة وجرى تحويلها لمجلس تأديب بالجامعة.

مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل «سر إلهي» لنوعية المسلسلات القصيرة الذي يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويجسد بطولة بجانب روجينا الفنان أحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وصلاح عبدالله وأحمد بدير.