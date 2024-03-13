توسع الرزق وتخرج من الضيق.. الشيخ موسى الفواخري يتحدث عن الأذكار (فيديو)

تحدث الشيخ موسى الفواخري، الداعية الإسلامي، عن أهمية الأذكار في الصباح والمساء، لافتا إلى أن الأذكار تقرب بين العبد وربه، وتزرع الطمأنينة في قلبه.

ذكر الله أعلى من الجهاد

وأضاف الفواخري، خلال برنامج «وتطمئن قلوبهم»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ذكر الله أعلى من الجهاد، وبه ينال العبد المكانة الكبيرة من ربه سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن ذكر الله يخرج العبد من الضيق والكرب وتوسع الرزق وتجلب البركة.

رسول الله كان دائم الحديث عن ذكر الله

ولفت الشيخ موسى الفواخري، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الحديث عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أهمية التقرب والتضرع إلى المولى الكريم.

الرسول الكريم عدد للمسلمين فوائد ذكر الله

ولفت الفواخري، إلى أن الرسول الكريم، عدَّد للمسلمين فوائد ذكر الله، منها غفران الذنوب، مشيرا إلى أن أذكار من أفضل الكلام الذي ينطق به المسلم، وأحبها إلى الله.