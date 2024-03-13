كيف يقي الإنسان نفسه من الشهوات في حال الاختلاط؟

توجه طالب بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، قائلا: «إزاي الشخص يقي نفسه من الشهوات ومتأثرش عليه خصوصًا أن في اختلاط».

من استطاع منكم الباءة فليتزوج

استشهد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال برنامجه الرمضاني «نور الدين»، المذاع على فضائية الأولى المصرية، في حلقته الثالثة اليوم الأربعاء ردًا على السؤال، بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

الصوم لضبط النفس عن الشهوات

وتابع: «جرب العلماء والأولياء الصوم ليقوا أنفسهم، والإمام الننوي وصل لسن الـ 45 ولم يتزوج، كان يصوم كل يوم والصيام، كما أن الصيام يقلل من الاندفاعات والتصرفات الهوجاء اللي من الممكن أن تصدر في هذا السن وفي هذا المقال».

برنامج «نور الدين»، الذى يعرض على فضائية الأولى المصرية، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

مواعيد عرض برنامج نور الدين

القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.

قناة الناس

العرض الأول: 9 ونصف مساءً.