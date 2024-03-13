واعظة بـ«الأوقاف»: على الزوجة احتساب عملها في بيتها ثواب إفطار صائمين 

قالت الدكتورة جيهان يس، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن رمضان شهر خير كبير، والمرأة تؤجر على ما تفعله في بيتها من خدمة زوجها وأبنائها.

التركيز على العبادة والذكر والصدقات في رمضان

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لازم التركيز على العبادة والذكر والصدقات، لازم تركز على الأمر ده، وعليها بالنية في كل عمل تعمله وهو إفطار صائم، لازم كل النوايا تحطها وهي تعمل في المطبخ وهتؤجر».

وتابعت: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن النية يمكن أن تكون على كذا سهم من الخير، ويمكن الأسرة كلها تأخذ ثواب وهم بيساعدوا بعض في إعداد الطعام، وهذا لا ينقص من ثوابهم، والزوجة عليها تحتسب إنها بتفطر صائمين».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.