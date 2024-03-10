متى كانت أول صلاة تراويح؟.. كل ما تريد معرفته عن العبادة المحببة في رمضان

يستعد عدد كبير من المسلمين لأداء أول صلاة تراويح اليوم، باعتبارها ضمن أهم الشعائر الدينية التي يتسم بها شهر رمضان المبارك، لما لها من أجواء روحانية في المساجد والمنازل، بتجمع الأهل والأصدقاء لأدائها وذكر الله وقراءة القرآن.

ونستعرض في التقرير التالي أول من صلَّى صلاة التراويح، وقصة تجميع الناس في المساجد لأدائها.

من أول من صلى التراويح؟

يقول الدكتور محمد أبو السعود، عالم بالأزهر الشريف وخطيب بوزارة الأوقاف، إنّ وقت صلاة التراويح يبدأ بعد الانتهاء من صلاة سنة العشاء حتى أذان الفجر الثاني، وكان الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، أول من صلى التراويح في أواخر حياته حتى اتبعه كثيرٌ من المسلمين، وفي الليلة الثالثة لم يخرج إليهم ولما أصبح قال: «قد رأيت صنيعكم، فما يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنّي خشيت أن تُفرض عليكم».

ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ركعات صلاة التراويح في أحاديثه النبوية الشريفة، ولكن ثبت عنه أنه صلاها 11 ركعة ولم يزد عن ذلك، وتابع أبو السعود: «صلاة التراويح سُميت بهذا الاسم لأن المسلمين عندما يصلونها يقومون بالاستراحة بين كل تسليمتين»، داعيًا إلى ضرورة ذكر الله والصلاة على النبي بين كل ركعتين.

صلاة التراويح جماعة

وأضاف أبو السعود، لـ«الوطن»، بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن الخطاب يتفقد أحوال الناس في أحدى ليالي رمضان ووجد كل فرد منهم يصلى بمفرده حتى قرر جمعهم والذهاب إلى الصحابي أبي بن كعب حتى يؤم الناس في صلاة التراويح لأنّه كان أعلم الناس بالقرآن وكانت تلك هي المرة الأولى التي تُصلى فيها التراويح جماعة عام 14هـ/636م.

وفي الليلة التالية مر سيدنا عمر ابن الخطاب ووجد المسجد امتلأ بالمصلين وقد أناروا القناديل فقال نعمت البدعة الحسنة، لأن هذا الجمع لم يكن حدث من قبل.