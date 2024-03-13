إسعاد يونس عن ردود فعل الجمهور على مشهد سهير البابلي: «ناس رقيقة»

شاركت الفنانة إسعاد يونس، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، طُرح مع بداية شهر رمضان على منصات السوشيال ميديا، و«يوتيوب»، والقنوات الفضائية، رفقة العديد من الفنانين.

إسعاد يونس تتذكر صديقتها سهير البابلي

وظهرت إسعاد يونس خلال الإعلان، وهي تتذكر صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، وأعادت نشر صورة تجمعهما، عبر حسابها على «فيسبوك» وعلقت عليها: «وحشتيني يا صاحبة عمري.. دايما علي بالي».

المنشور لاقى ردود فعل واسعة من الجمهور،وجاء ضمن التعليقات: «أجمل لقطة عجبتني في إعلان لقطة اسعاد يونس وتأثرها لما جه مشهد من فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وإنها افتكرت سهير البابلي الله يرحمها.. بجد لقطة جميلة جدا وأنا نفسي تأثرت»، و«لفتة إنسانية في الإعلان للفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي».

وتواصلت «الوطن»، مع إسعاد يونس، التي علقت على ردود فعل الجمهور: «الجمهور بطبيعته رقيق وحساس للذكرى الطيبة من الماضي، جمهور أصيل فشكرا له».

مشاركة إسعاد يونس في سباق رمضان 2024

وفى سياق آخر، تشارك إسعاد يونس بالسباق الرمضاني 2024، فى مسلسل كامل العدد +1، وتدور أحداثه حول أحمد وليلى، يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها؛ بعد تطور حياة أولادهما، وكثرة مشاكلهما، وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.

ويشارك في بطولة العمل بجانب إسعاد يونس، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، أحمد كمال، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، ياسمين رئيس.