الحاضر الغائب.. سهير البابلي تظهر مع إسعاد يونس بعد 4 سنوات من وفاتها

حالة من النوستالجيا سيطرت على الجمهور فور عرض إعلان إحدى شركات الاتصالات مع بداية أول أيام الموسم الرمضاني 2024، إذ جاءت فكرة الإعلان على نحو مختلف رافعًا شعار «دايما على بالي»، الذي ظهرت خلاله سهير البابلي وإسعاد يونس، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن، من بينهم خالد النبوي، هند صبري، أحمد مالك، آية سماحة، عصام عمر، رزان جمال.

كيف ظهرت سهير البابلي فى موسم رمضان 2024 بعد 4 سنوات من وفاتها

وفي مفاجأة غير متوقعة ظهرت الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي مع إسعاد يونس صديقة عمرها، فعلي الرغم من رحيلها عن عالمنا منذ عام 2021؛ إلا أنها كانت الحاضر الغائب فى أول أيام المائدة الرمضانية 2024.

وكان ظهور الفنانة الراحلة سهير البابلي بمثابة تكريم وتقدير لمشوارها الفني الكبير أنه بالرغم من رحيلها؛ إلا أن وجودها لا زال يهم الجمهور، ولم تتمالك الفنانة إسعاد يونس دموعها أثناء الاعلان وظهور صورتها مع سهير البابلي من مسلسلهما الشهير بكيزة وزغلول، ذلك الثنائي الأشهر وإعلاءَ لقيمة الصداقة الحقيقية، وشاركت بصورتهما على الهاتف وكتبت تعليق: «وحشتيني يا صاحبة عمري ودايمًا على بالي».

أشهر أعمال جمعت إسعاد يونس وسهير البابلي

ومسلسل بكيزة وزغلول من أشهر الأعمال التي جمعت الثنائي إسعاد يونس وسهير البابلي، والذي تم انتاجه فى عام 1986 وكان من انتاج إسعاد يونس، وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرروا انتاج جزء آخر من المسلسل ولكن من خلال فيلم سينمائي جاء بعنوان ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

مشاركة إسعاد يونس فى الموسم الرمضاني 2024

وتشارك صاحبة السعادة إسعاد يونس فى الموسم الرمضاني الحالي فى مسلسل كامل العدد +1، حيث تجسد خلاله شخصية والدة الفنان شريف سلامة، زوج الفنانة دينا الشربينى خلال الأحداث، والتى تدور في إطار اجتماعي وعلاقة الآباء بالأبناء والمشكلات الزوجية.