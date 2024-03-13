هل قطرة العين والأنف تفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام قطرة العين والأنف في نهار رمضان.

قطرة العين لا تبطل الصيام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «قطرة العين لا تبطل الصيام، حتى لو شعر بطعمها، لأن العين ليست منفذا للجوف، وهذا عند فقهاء الشافعية».

حكم وضع قطرة الأنف أثناء الصيام

وتابع: «قطرة الأنف لو نفذت ووصلت للحلق تفطر وتبطل الصيام، ولو كان يقدر يؤجل لبعد الصيام يبقى كويس، لكن لو مش هيقدر وصعب لأنه مريض مرض مزمن يبقى كده يجوز له الفدية المقدرة بـ30 جنيها عن كل يوم».