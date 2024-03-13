«المساحة» تكشف معدل زيادة ساعات الصيام في شمال سيناء

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن تأخير ساعات الصيام في نهار شهر رمضان، من اليوم الأول حتى نهاية رمضان 80 دقيقة كاملة، مشيرة إلى المعدل التدريجي لزيادة عدد ساعات الصوم في نهار رمضان.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان

وأكدت الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول لشهر رمضان هي 13 ساعة و39 دقيقة، تزيد في اليوم الثاني إلى 13 ساعة و41 دقيقة، لافتة إلى أن عدد ساعات الصيام في منتصف شهر رمضان سيصل إلى 14 ساعة و6 دقائق.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير لشهر رمضان ستكون 14 ساعة و59 دقيقة.

فيما كشفت هيئة المساحة أن موعد أذان المغرب في اليوم الأول لشهر رمضان هو 5:49 مساء، وفي اليوم الـ30 من رمضان سيكون 6:7 مساء بزيادة 18 دقيقة بين اليوم الأول والأخير لشهر رمضان.

مواعيد الصلوات في اليوم الثالث لشهر رمضان

وأشارت «الوطن» إلى مواعيد الصلوات بمحافظة شمال سيناء في اليوم الثالث لشهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:

الفجر 4:28 صباحا

الشروق 5:55 صباحا

الظهر 11:53 ظهرا

العصر 3:17 عصرا

المغرب 5:50 مساء

العشاء 7:8 مساء