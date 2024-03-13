متى يصبح الصيام خطرا على حياتك؟.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان فئات ممنوعة من الصيام، وقالت في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منها، إن الصيام لهذه الحالات يمثل خطرا كبيرا عليها، وهناك مضاعفات صحية تكون محتملة، لذلك يجب على هؤلاء الفئات استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة.

مرضى الكبد والصيام

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أن غالبية مرضى الكبد حالتهم مستقرة، ولكن مرضى التهاب الكبد الحاد، وأيضا مرضى دوالي المريء والاستسقاء والتهاب الدماغ الكبدي يجب عليهم الامتناع عن الصيام، لأنه قد يؤثر بشكل سلبي على حياتهم الصحية.

موقف مرضى القلب من الصيام

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مرضى القلب الذين يعانون من آلام متكررة فى الصدر، ومرضي القصور القلب الاحتشائي ومرضى الأزمة القلبية لا يستطعيون الصوم خلال الشهر كاملا، وكذلك الأمر لمرضى جراحات القلب، وكذلك الذين يتعاطون أدوية تخثر الدم، والذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان أصحاب الأمراض المزمنة بعدم الصيام إلا بعد استشارة الطبيب المشرف على الحالة، ومعرفة مواعيد الأدوية خلال شهر رمضان لتجنب أي مضاعفات صحية.