أبرز فوائد الصيام في الإسلام.. يطهر النفس ويهذبها

الصيام في رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادةٌ عظيمةٌ يُؤدّيها المسلمون في شهر رمضان المبارك، ويجرى خلاله الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع النية لله تعالى، وهناك فوائد الصيام في الإسلام التي يجب أن يلم بها كل مسلم.

أحكام الصيام في الإسلام

يجب الصيام على كلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ سليمٍ من الأمراض للاستفادة من فوائد الصيام في الإسلام، ويُعفى من الصيام كبار السنّ والمرضى والنساء الحوامل أو المرضعات، ومن مبطلات الصيام الأكل والشرب، وكلّ ما يُدخل الجوف من ماء أو طعام، ويجب على من أفطر في رمضان دون عذر شرعي أن يُكفّر عن ذلك.

فضل الصيام في الإسلام

يُكفر الصيام الذنوب والسيئات، وهناك حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة»، كما يُقرّب الصيام العبد من الله تعالى، ويُشعره بوجوده ورعايته، ويُطهّر النفس من الشهوات والرذيلة، ويُربي على الصبر والتحمّل، ويُشعر الصيام بالفقراء والمحتاجين، ويُحرك مشاعر الرحمة والإحسان.

آداب الصيام في الإسلام

من آداب الصيام في الإسلام الإمساك عن المحرمات مثل الكذب والغيبة والنميمة، والإكثار من الطاعات مثل قراءة القرآن الكريم وصلاة التراويح، والتحلي بالأخلاق الحميدة مثل الصبر والتواضع والكرم.

درجات الصيام

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي أن للصوم درجات، فمن الناس من يصوم عن الطعام والشراب فحسب، وهذه أقل درجات الصوم، ومن الناس من يصوم عن الطعام والشراب والأعمال السيئة والأقوال الرديئة، وتلك هي أعلى من السابقة، وهناك صفوة يصومون عن الطعام والشراب وسوء الأعمال ومنكرات الأقوال، وتصوم قلوبهم عن الأهواء وخواطرهم عما سوى ربهم، وتلك نهاية عليا في الصوم.