لماذا أمر حسن الصباح أحد المقاتلين بطعن الوزير بالخنجر؟

ملأ الحقد والكراهية قلب «أحمد بن نظام الملك»، وزير السلطان محمد، بعد خسارة والده وشقيقه على يد الحشاشين، ليقرر الانتقام من قلعة آلموت التي يسكنون فيها، تنفيذًا لأوامر السلطان ولكن بأبشع الطرق، حتى أكل الرجال الحشائش، وقبل الوصول إلى الهدف، تراجع الجنود وانقلبت الأمور رأسًا على عقب.

استعد السلطان محمد جيدًا، لمهاجمة قلعة آلموت الحصن القوي لجماعة الحشاشين، بحملة قوية برئاسة الوزير أحمد بن نظام الملك، الذين يحمل كراهية وحقد لا يوصف، تجاه آلموت بسبب خسارته لأبيه وشقيقه، ضحايا لخناجر فدائي الحركة، لتشتعل نارًا في قلبه، بعد حصوله على فرصة قوية للانتقام، بحسب كتاب «حركة الحشاشين»، للدكتور محمد عثمان الخشب.

عبر الوزير عن غضبه الشديد بتدمير قلعة آلموت

عبر الوزير عن غضبه الشديد، بتدمير محاصيل قلعة آلموت، ومنع وصول الإمدادات إليهم، ما أثر على طائفة الحشاشين، ما اضطر حسن الصباح إلى نقل السيدات لمناطق أخرى، وعاش الرجال على تناول الحشائش، وكان كل شيء يسير في صالح الوزير، حتى جاء الشتاء، لتنقلب الأمور رأسًا على عقب.

غاية لم تكتمل

لم تستطع قوات الوزير الصمود في فصل الشتاء، بسبب الجو القارص والأمطار الشديدة، لتعود دون أن تحقق هدفها الرئيسي، وهو القضاء على قلعة آلموت، ومن هنا أمر حسن الصباح، أحد عناصره باغتيال الوزير بالخنجر، في أثناء ذهابه إلى المسجد، ونفذ المقاتل الأمر بجرح الوزير في رقبته، ليجلس طريح الفراش فترة من الوقت، حتى تعافى واستعاد صحته مرة أخرى، وأخذ المقاتل الذي فعل به ذلك، وسقاه من الخمر حتى غاب عن وعيه، وسأله عن رفقاه ودل على مجموعة منهم، وتم القبض عليهم والتخلص منهم.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين سلط الضوء على طائفة الحشاشين، وقائدهم حسن الصباح، والعمل الدرامي من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، والعمل الدرامي من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.