كيف كشف بدر الدين الجمالي نوايا حسن الصباح؟.. نهاية غير متوقعة

سكنوا الجبال ونشروا الرعب في نفوس العالم، واتخذوا من قلعة ألموت حصنًا لهم، وعلى أرضها تأسست واحدة من أقوى الإمبراطوريات التي سجلها التاريخ، وعرفت باسم طائفة الحشاشين، التي أسسها حسن الصباح، وكان ينوي لمخططات كبيرة، كشف عنها بدر الدين الجمالي، وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.

وحدث صدام بين حسن الصباح وبدر الدين الجمالي، عندما وجه «الصباح» سؤالًا إلى «المستنصر» الخليفة في ذلك الوقت، عن الشخص المناسب لتولي الإمامة من بعده، في حالة مبايعته بذلك، مما أغضب «الجمالي»، الذي كان يلقب بوزير السيف والقلم، وعلى وعي كبير بما يدور في ذهن مؤسس طائفة الحشاشين، واعتبر سؤاله إشارة إلى شيء أبعد، يدور حول السياسية وليس حركة الدعوة، لذا كان مؤيدًا لأخيه الأصغر أحمد المستعلي كخليفة لـ«المستنصر»، بحسب كتاب «حركة الحشاشين»، للدكتور محمد عثمان الخشب.

لماذا رفض «الجمالي» «نزار» في الخلافة؟

رفض «الجمالي» «نزار» خليفة «المستنصر» في الإمامة، بسبب موقف حدث بينهما، إذ كان راكبًا فرسه، ودخل به إلى دهليز القصر من باب الذهب، وكان المكان مظلمًا، وفي الوقت ذاته خرج «نزار» ولم يره «الجمالي» واستمر في طريقه، ليسمع صوتًا عاليًا يناديه، قائلًا: «انزل يا أرمني كلب عن الفرس، ما أقل أدبك»، وفي هذه اللحظة، نشأت بذرة الحقد والكره في قلبه تجاه «نزار»، لذا يفضل ولاية «المستعلي» بدلًا منه.

حسن الصباح يناصر تعيين «نزار» للإمامة

ناصر حسن الصباح تعيين «نزار»، للإمامة بعد «المستنصر»، ولم يوافق «الجمالي» في قرارة نفسه، ليس لكرهه له، بل لأنه يرى ما سيحدث في المستقبل من تدخلهم في السياسة، برغم أنهم أصحاب الدعوة، فما علاقة السياسة بالدين؟ فاتضح لهم ما يخططون له، لذا أمر بنفي «الصباح» من مصر إلى المغرب.

يشار إلى أن مسلسل الحشاشين من أهم الأعمال التاريخية، ويسلط الضوء على حسن الصباح، الذي أسس أخطر طائفة على الأرض، ويعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وكانت البداية قوية جدًا، إذ استعرض بعض لقطات من حياة حسن الصباح، وهو في الصغر، ويدور المسلسل حول الطائفة التي أرعبت العالم، في شمال بلاد فارس.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، والعمل الدرامي من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.