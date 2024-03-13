يسرا: محظوظة بالعمل مع كبار الكتاب والمخرجين في بداية مشواري الفني

قالت الفنانة يسرا، إنها في بداية مشوارها الفني قابلت كبار الكتاب والمخرجين، مؤكدة «كنت محظوظة إني قابلت الناس المهمة دي في حياتي، وإن هما اللي اختاروني».

يسرا: كل مرحلة عمرية لها جمالها

وأضافت يسرا، خلال حديثها مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «كان عمري 20»، المذاع على إذاعات راديو «النيل»، أنّ كل مرحلة عمرية لها جمالها، وحتى قلة الإدراك في السن الصغير كان له جماله، واليوم مع الإدراك والوعي الكبير يكون التفكير متعبا، ولكن لدينا نعمة العقل المختلف، مؤكدة «كل فترة ليها جمالها ومكانتها وجنونها وطعمها المختلف».

يسرا: أحب السفر لأسوان

وتابعت يسرا، أنها لا تحب ارتداء أحذية الكعب العالي، كما أنها تفضل السفر عبر البحر أكثر من الجو، وتحب السفر لأسوان كثيرا.

وقالت يسرا، إنها بدأت مشوارها الفني قبل سن العشرين، وكان ثاني فيلم تقدمه يحمل اسم «عشاق تحت العشرين» وكانت تبلغ من العمر 19 عاما وقتها، موضحة أن فترة السبعينيات كانت في مرحلة العشرينيات، وبدأت خلالها ظهورها الفني، حيث كانت تقوم بتصوير حوالي 6 أفلام في اليوم الواحد في تلك الفترة.

الاسم الحقيقي ليسرا هو «سيفين»

وأضافت يسرا، أنّ اسمها الحقيقي هو «سيفين» ولكن يسرا وسيفين بالنسبة لها شخص واحد، سيفين هي من حلمت أن تصبح يسرا وهي من حققت الحلم ليسرا، ويسرا فتحت يدها لكل العالم ولم يكن نجاحها سهلا.

وذكرت يسرا: «كنت رفيعة أوي، وكان وزني بين 45 كجم في سن العشرين»، وتابعت يسرا أ كانت نحيفة للغاية في مرحلة العشرينات من عمرها، وكنت طويلة القامة»، موضحة «كنت هموت علشان أتخن، وأكلت المفتقة، وأكلت كل حاجة علشان أتخن».