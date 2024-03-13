يوسف زيدان: الحياة تشبه المسرحية الهزلية.. والتغيير ليس بيدينا

قال الروائي الدكتور يوسف زيدان، إن الحياة تعتبر مسرحًا لدرجة التطابق، وأحيانًا كثيرة تكون هزلية ولأخرى تراجيدية وكوميدية.

وأضاف «زيدان» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن أي إنسان على وجه الأرض لم يختر والديه ولكنه جلب ووضع على خشبة مسرح.

وأوضح أن دوره في مسرحية الحياة لا يعجبه وليس بيده إحداث أي تعديلات على حياته، منوهًا بأن المخرج هو الذي يتحكم في دوره بالمسرحية، مشددًا على أن الإخراج في المسرح يعلو على النص.