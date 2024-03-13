فيفي عبده: «كل يوم يتقدم لي عرسان بس أنا ست متجوزة»

ردت الفنانة فيفي عبده على الانتقاد الموجهة للنجمات التي تقرر الزواج في سن كبيرة، قائلة: «هي الكبيرة متتجوزش ليه والناس المفروض متنتقدش، وفي ناس بتبقى محتاجة ونس في البيت واللي يجيب الونس الارتباط، وفي ناس بتربي حيوانات ولما يكون معاك إنسان تتكلم مع حد غير أنك كبرت وخلاص».

فيفي عبده عن تلقيها عروض زواج بشكل يومي

وكشفت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، عن تلقيها عروض زواج بشكل يومي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «كل يوم بيجي لى عرسان والكومنتات كلها طلبات زواج ولكن أنا ست متجوزة ولو أنا وحيدة اتجوز».

وعبرت عن سعادتها بظهور الفنانة الكبيرة نجاة في حفل مؤخرا، مؤكدة: «أنا فرحت جدا بظهور نجاة واللي بيبطل شغل بيتنسي ولو أنا مش في الميديا كنت اتنسيت وأنا بحب شغلي وصاحية لشغلي وعارفه ازاي ابقى موجودة».