«فال الله ولا فالها».. أول تعليق من فيفي عبده على تنبؤ ليلى عبداللطيف بوفاتها

أثارت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف الجدل في الساعات الماضية بعدما تنبأت بموعد وفاة الفنانة فيفي عبده، زاعمة أنه سيكون في 80 من عمرها، وهو ما أثار غضب الكثيرين.

أول تعليق من فيفي عبده على ليلي عبداللطيف

وفي أول تعليق من الفنانة فيفي عبده، أوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تهتم بتلك التصريحات أو التنبؤات لأن الأقدار بيد الله وحده، قائلة: «فال الله ولا فالها.. أنا مؤمنة بربنا والأقدار فى إيده لوحده مش في إيدها ومفيش أي حسابات مع العبد علشان تقول وتتحكم في أعمار الناس.. والعبد ده كله واحد يخليه مع نفسه.. وقابلتها صدفة فى الطيارة وأنا راجعة من لبنان وقولتلها إني مش مع اللى بتقوله».

فيفي عبده: كذب المنجمون ولو صدقوا

وتابعت فيفي، أن تحقق ما تنبأت به ليلى عبداللطيف بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي صدفة، قائلة: «مش بتفائل بالكلام ده.. وكذب المنجمون ولو صدقوا وهبقى أطلع من الموت لو كلامها صح وأحكيلكم».