نصيحة فيفي عبده للجمهور: «الدين لا يؤخذ بالمظاهر وأنا مظلمتش حد»

إطلالة عفوية وتصريحات جريئة، كعادتها تخرج بها الفنانة فيفي عبده بين الحين والآخر، حيث عرفها الجمهور ببساطتها مما جعل لها شعبية كبيرة بينهم، ودوما ما تنصح فيفي جمهورها بتوطيد علاقتهم بربهم عن طريق الصلاة.

وخلال الساعات الماضية ظهرت الفنانة على إحدى القنوات اللبنانية، متحدثة عن خطتها الفنية المنتظرة، بالإضافة إلى كشفها لبعض الأسرار الشخصية في حياتها.

فيفي عبده تكشف عن الجانب الديني في حياتها

«أرى نفسي محجبة بأعمالي» بهذه الكلمات وصفت فيفي عبده نفسها، بالحديث عن الجانب الديني في حياتها، لافتة إلى أن الحجاب في حياتها يٌعني مساعدة الغير وعدم ظُلم الآخرين، إذ أن الدين لا يؤخذ بالمظاهر، بل التزام الإنسان بالتعليمات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، مضيفة: «أنا باعتبر نفسي مٌحجبة لأني مظلمتش حد، ومبتكلمش عن حد في غيابه، ودائمًا بحب أساعد الناس المحتاجين».

الصلاة والعبادات الدينية في حياة فيفي عبده

أما عن الصلاة والعبادات الدينية في حياة فيفي عبده، أوضحت أنها حريصة على أداء الفروض في مواعيدها المحددة، وذهبت لأداء فريضتي الحج والعمرة لعشرات المرات، «أجريت 37 عمرة، وأديت فريضة الحج 5 مرات، وبقول للمشاهدين متأخدوش بالظواهر، وحاسة إني لو قابلت ربنا في أي وقت هكون مستريحة».

فيفي عبده تطلب الدعاء لأهالي غزة

«ياريت كل المسلمين يدعوا لغزة في صلاة الجمعة ربنا يفرجها عليهم»، وفي وقت سابق طالبت الفنانة فيفي عبده جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالدعاء للشعب الفلسطيني، «ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء».