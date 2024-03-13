تراجع أسعار الذهب اليوم للمرة الثالثة في محال الصاغة.. عيار 21 بكم الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضاً للمرة الثالثة على التوالي في مختلف محال الصاغة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين داخل مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر عيار 21 الآن بعد تراجع أسعار الذهب بشكل كبير.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها أكثر من مرة على مدار اليوم، ووفقاً لآخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعاً على مدار اليوم حيث انخفض بقيمة 100 جنيه في الجرام الواحد، ووصل الآن إلى 3030 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات المسائية بعد انخفاضه 2463 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 3565 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية بعد انخفاضه 2597 جنيها، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 2674 جنيهاً، كما سجل عيار 14 سجل اليوم 2020 جنيها، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء إلى 24240 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.