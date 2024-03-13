«جولد بيليون»: تراجع أسعار الذهب محليا بعد استقرار الطلب على الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء، حسب تقرير مؤسسة جولد بيليون، العاملة في مجال أبحاث وأسعار الذهب، أشارت فيه إلى أن انخفاض سعر الأونصة العالمية جاء بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ومحليا، افتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا، تداولات اليوم عند المستوى 3090 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لمؤسسة جولد بيليون عند 3065 جنيه.

أسباب تراجع الذهب في الأسواق

وأشار التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ساعد بشكل كبير على تفاعل الأسواق المحلية مع سعر الذهب العالمي الذي تراجع بشكل كبير، أمس الثلاثاء، ما دفع السعر المحلي إلى التراجع تحت مستوى 3100 جنيه للجرام، بالإضافة إلى أن أسواق الذهب تشهد تراجعا في الطلب مع بداية شهر رمضان.