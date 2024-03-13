تراجع هائل في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الثانية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3065 جنيها مقارنة بـ3090 جنيها عقب تراجعه صباحا بقيمة 30 جنيها، لتكون قيمة التراجعات اليوم 65 جنيها وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3503 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2627 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2043 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و520 جنيها.