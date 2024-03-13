بشائر رمضان.. تراجع جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 13-3-2024، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر مبيعًا نحو 3090 جنيها دون مصنعية عند اختتام التعاملات، بتراجع نحو 30 جنيها مقارنة بأمس في حالة الشراء، ما يعني أنّ السعر يشهد تغيرات كبيرة، ويعكس ذلك التراجع الملحوظ في سوق الذهب في مصر خلال تلك الفترة الزمنية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، وفقا لمؤسسة جولد بيليون العاملة في أبحاث الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3497 جنيها للبيع، و3531 جنيها في حالة الشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 3060 جنيها للبيع، أما في حالة الشراء فيبلغ نحو 3090 جنيها دون المصنعية، وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر والصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2623 جنيها في حالة البيع، وبالنسبة لحالة الشراء فيسجل نحو 2649 جنيها دون المصنعية، وهو الأقل مبيعا في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

جاء سعر الجنيه الذهب مسجلا اليوم الأربعاء 13-3-2024 نحو 24 ألفا و720 جنيه دون المصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.