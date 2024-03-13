سلوى عثمان بـ3 وجوه في رمضان.. «بنت بلد وأم مكافحة»

تعيش الفنانة سلوى عثمان انتعاشة فنية فى موسم دراما رمضان الذى تشارك من خلاله بـ3 أعمال، وهى «حق عرب ومحارب والمعلم»، وقالت «عثمان» إنها سعيدة بالمشاركة فى ماراثون رمضانى يتمتع بأعلى نسب مشاهدة واهتمام من الجمهور فى مصر والعالم العربى، فضلاً عن عملها مع نجوم كبار لهم ثِقَلهم ومتابعوهم الذين يترقبون أعمالهم، وأشارت إلى أن سعادتها فى هذا الموسم مزدوجة، ليس فقط لوجودها فى رمضان 2024، ولكن كذلك لمشاركتها فى 3 مسلسلات تنتمى للدراما الشعبية، معتبرة إياها تحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، خصوصاً أبناء المناطق الشعبية الذين يشعرون بالسعادة عندما يكون هناك تركيز على كرمهم وأخلاقهم و«جدعنة ولاد البلد» التى تظهر فى الأزمات، والقضايا والموضوعات التى تشغل حيزاً كبيراً من حياتهم وأفكارهم.

وعن مشاركتها فى مسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضى، قالت «عثمان» لـ«الوطن» إنها سعيدة بهذا العمل، خصوصاً أنها تجسد شخصية سيدة مصرية أصيلة تجمع بين القوة والعاطفة فى الوقت نفسه، وخلال الأحداث تظهر شخصيتها الحنونة المليئة بالشدة فى تعاملها مع ابنها ويقوم بدوره «العوضى»، معربة عن أمنيتها أن ينال دورها الذى تجسد من خلاله شخصية امرأة من أبناء المناطق الشعبية اهتمام الجمهور وإعجابهم.

وشددت على أن دورها فى «حق عرب» سيكون مختلفاً عن الأعمال الأخرى، فهى سيدة وأم لديها ظروف خاصة مرت بها، وكان لها تأثير عليها وشخصيتها وفى حياتها مع ابنها عرب السويركى الذى يدخل فى أزمة مع كبير المنطقة، وتشتعل الأحداث وتتصاعد فى إطار ملىء بالتشويق.

ووصفت «سلوى» العمل مع «العوضى» بالممتع، خصوصاً أنه فنان صاحب شخصية مميزة ويهتم بالتفاصيل، لدرجة جعلتها تشعر بأنه ابنها بالفعل، ومن ثم كانت مشاعر الأمومة صادقة «لأن الإحساس لم يكن مجرد تمثيل وأداء للشخصية ولكنه حقيقى للغاية، وأتمنى الجمهور أن يصله هذا الشعور الصادق».

وأشارت إلى أن كواليس «حق عرب» كانت مليئة بالتعاون والعمل والجدية والبهجة، الأمر الذى أخفى معه وجود أى صعوبات أو مشكلات، فى ظل حرص صُناع المسلسل على أن تكون الأجواء هادئة بين الجميع، متابعة: «أتمنى أن ينال هذا العمل الفنى الذى يضم مجموعة من النجوم الكبار والشباب المميز اهتمام الجمهور»، كما تطل سلوى عثمان على الجمهور فى ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل «محارب» بطولة حسن الرداد، حيث تجسد شخصية الصديقة المقربة للفنانة عفاف شعيب، والدة «الرداد»، ومن ثم يعتبرها وأشقاؤه بمثابة الأم الثانية لهم، مشيرة إلى أن هذه التجربة كانت مليئة بالبهجة: «حسن الرداد جعل اللوكيشن كله ضحك وهزار وحب واهتمام بكل التفاصيل من الصغير إلى الكبير».

أما عن ظهورها ضيف شرف فى مسلسل «المعلم» بطولة مصطفى شعبان، فقد أشارت إلى أن هذا الظهور بمثابة تشريف لها، واصفة بطل العمل بالفنان المبدع، مضيفة: «فعلاً مصطفى شعبان لايق عليه يكون معلم، يتمتع بأخلاق عالية، ويتميز بالبساطة فى التعامل، وهو أمر مريح جداً للمشاركين فى المسلسل خلال التصوير، فإذا كانت الأجواء جميلة، يمر وقت التصوير بهدوء دون مشكلات».